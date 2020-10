Le dÃ©putÃ© de Ouad Naga Ã  la tÃªte du groupe parlementaire du parti au pouvoir

Sahara Médias - Les députés du parti au pouvoir, l’union pour la république, ont élu le député de Ouad Naga, Jemal O. Yedali à la présidence du groupe parlementaire du parti.



Il succède au député H’Bib O. Djah, élu l’année dernière et qui avait présidé la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion de la décennie du pouvoir de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.



Ould Djah avait invité mercredi les membres du groupe parlementaire à une réunion destinée à renouveler le bureau du groupe parlementaire de l’union pour la république, une réunion au cours de laquelle a été élu le député Jemal O. Yedali.