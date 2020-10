Les Ã‰tats-Unis s'inquiÃ¨tent des rÃ©sultats

BBC Afrique - Les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes quant aux "incohérences" des résultats préliminaires de l'élection présidentielle en Guinée.



Dans une déclaration, l'ambassade américaine a parlé d'un "manque de transparence dans la tabulation des votes et d'incohérences entre les résultats annoncés et les résultats des feuilles de décompte des bureaux de vote".



Selon les résultats provisoires annoncés le 24 Octobre par la commission électorale, le chef de l'Etat a été reconduit pour un troisième mandat avec 59,5% des suffrages exprimés.



Les États-Unis ont exhorté toutes les parties à résoudre pacifiquement les différends électoraux par le biais des institutions identifiées pour la gestion du contentieux électoral.



Ils ont déclaré qu'ils soutenaient les efforts diplomatiques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union africaine et des Nations unies.



Les trois organisations ont demandé la levée du blocus autour du domicile du principal leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui s'était déclaré vainqueur de l'élection.



L'opposant guinéen a été empêché de quitter son domicile jusqu'à mercredi, date à laquelle il a déclaré que les agents de sécurité devant son domicile avaient été retirés.



Cellou Dalein Diallo qui parle d'intimidation dénonce un "hold up" électoral du président Condé.



"Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi doit occulter l'objectif que nous avons, celui de défendre jusqu'à la victoire, la victoire que nous avons acquis dans les urnes et de refuser par tous les moyens le hold up électoral que Monsieur Alpha Condé est en train de préparer" a-t-il affirmé.



L'opposant indique que les intimidations du pouvoir ne seront pas de nature à empêcher son combat pour la reconnaissance de sa victoire.



Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a été déclaré vainqueur selon les résultats préliminaires de l'élection au milieu de violentes protestations dans tout le pays.



Pour sa première apparition publique post présidentielle, le président Alpha Condé a rendu visite aux gendarmes et policiers blessés lors des affrontements qui ont suivi l'élection.



"J'ai voulu voir les victimes tant au niveau des forces de l'ordre que des civiles. Je constate que beaucoup de forces de l'ordre ont reçu des balles de chevrotine" a précisé M. Condé saluant l'action des médecins pour porter assistance aux victimes.



Selon le gouvernement, les troubles ont fait 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. L'opposition dénonce pour sa part une "répression sanglante" ayant tué au moins 27 personnes relaie l'AFP.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité