Le Drian lance un Â«message de paix au monde musulmanÂ»

Sputnik News - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a lancé jeudi 29 octobre un «message de paix au monde musulman», soulignant que la France était le «pays de la tolérance», pas du «mépris ou du rejet».



«N'écoutez pas les voix qui cherchent à attiser la défiance. Ne nous laissons pas enfermer dans les outrances d'une minorité de manipulateurs», a-t-il déclaré lors de l'examen du budget de son ministère à l'Assemblée nationale.