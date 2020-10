Mauritanie : disparition de dizaines de migrants clandestins dans les eaux internationales en provenance du SÃ©nÃ©gal

AMI - Une source sécuritaire a déclaré jeudi, au responsable du bureau régional de l’AMI à Dakhlet-Nouadhibou que des dizaines de migrants clandestins sont portés disparus dans les eaux internationales.



La même source précise que l’embarcation, qui transportait quatre-vingt (80) personnes, a quitté le Sénégal il y a deux semaines pour les iles Canaries. La source souligne que les difficultés rencontrées dans les eaux internationales et qui ont provoqué la perte de dizaines de personnes, ont obligé les trente-sept ( 37) migrants clandestins encore en vie à orienter l’embarcation vers les eaux territoriales mauritaniennes.



Une patrouille de gardes-côtes mauritaniens qui a rejoint l’embarcation et a transporté les survivants à Nouadhibou. Dix-huit d’entre eux ont reçu les premiers soins dans les hôpitaux de la ville tandis que les autres ont été remis à la police.



Notons qu’au cours de cette semaine, trois cent trente (330) migrants clandestins ont tenté de rejoindre l’Europe à partir du Sénégal.













