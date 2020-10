Mauritanie. Covid-19: retour du public au stade lors de la finale de la Coupe du prÃ©sident

Le360 Afrique - La finale de football de la Coupe du président de la République se jouera en présence d'un public nombreux.



Une première depuis fin mars dernier, suite à l'apparition du premier cas de Covid-19 en Mauritanie et à l'interdiction des manifestations sportives. En Mauritanie, la finale de la Coupe du président 2020 se jouera ce dimanche 1er novembre, au stade Cheikha ould Boidiya, infrastructure située en plein centre de la capitale Nouakchott.



Cette rencontre opposera le FC Tevragh-Zeina, un club de Nouakchott, à l’ASC SNIM, une équipe de Nouadhibou, cité minière et portuaire du nord du pays.



Pour la circonstance, le public sera de retour dans les gradins.



En effet, le stade est autorisé «à recevoir 5.000 spectateurs dans le strict respect des mesures barrières», a indiqué la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), selon un communiqué publié jeudi 29 octobre.



Pour rappel, le premier cas importé de coronavirus a été déclaré en Mauritanie fin mars. Dans la foulée, toutes les activités sportives ont été suspendues, à côté d’autres mesures administratives et sécuritaires.



Le championnat national de football de première division a repris sans public, en septembre. C'est donc cette finale du 1er novembre qui marquera le retour du public au stade.



Celui-ci intervient dans un contexte marqué depuis quelques mois par un net relâchement dans l’observation des mesures barrières par les populations, et ce un peu partout; sur les marchés, dans les transports publics...



La Mauritanie a enregistré un cumul de 7.677 cas positifs au coronavirus, dont 7.387 guérisons et 163 décès, depuis le mois de mars. Le pays ne compte actuellement que 127 cas encore actifs.



Par De notre correspondant à Nouakchott

Amadou Seck









