Lâ€™UPR, parti au pouvoir, choisit Sidney Sokhna pour le poste de 1er Vice-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale

Alakhbar - Le député Sidney Sokhna a été choisi par l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir, pour occuper le poste de 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, ont révélé des sources généralement bien informées.



Il succède ainsi au parlementaire Hamadi Ould Meimou, lequel avait remplacé à cette même fonction en octobre 2019, le député Boidiel Ould Houmeid, quelques mois après la fusion de son ex parti « Al Wiam » démocratique et social dans l’UPR.



Le parti au pouvoir a adopté depuis des années un mandat unique pour ses instances dirigeantes au Parlement, rappelle-t-on.



C’est dans ce cadre que le Groupe parlementaire de l’UPR avait choisi mercredi passé le député Jemal Ould Yedali pour succéder à son ex président, son collègue dans cette chambre Habib Ould Diah.



