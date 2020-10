Entraineur Ã  succÃ¨s loin du Cameroun, entretien avec Mauril Njoya Mezack, entraÃ®neur de FC Nouadhibou

Africa Top Sports - Entraineur à succès loin de son pays, le Cameroun, Mauril Njoya s’est assis avec nous pour évoquer son parcours. Le FC Nouadhibou qu’il entraine, ses aspirations, le football cameroun sont entre autres sujets contenus dans cette interview exclusive.



Nouveau titre de champion, le FC Nouadhibou est il plus grand que la Mauritanie ?



Avec 8 titres de champion en 21 ans d’existence, le FC Nouadhibou passe pour être l’équipe la plus titrée de la Mauritanie.



Qu’est ce qui fait la force des Orange ?



FC Nouadhibou est d’abord une école de vie. La feuille de route du club se decline autour de 2 axes principaux : la discipline et le travail. Son Président et principal sponsor Azziz Boughourbal en a fait une obsession.



Comment Mauril Njoya se definit-il comme entraîneur ?



Je suis un entraîneur normal qui évolue avec le courant du temps, mais qui croit dur comme fer que le secret de la réussite réside dans le travail, la discipline, le dialogue et la psychologie.



Pensez vous être apprécié à votre valeur dans le monde des entraîneurs africains ? Notamment dans votre pays le Cameron ?



J’ai toujours pensé qu’il faut laisser le temps au temps car il est le véritable tribunal de l’histoire.



En parlant du pays des Lions indomptables, quel regard jetez vous sur la préparation de l’équipe locale pour le CHAN ?



Quand vous juger les lions indomptables du Cameroun par rapport à une préparation, vous n’y êtes pas car ils vous feront rater vos pronostics.



Dans votre plan de carrière, être à la tête d’une sélection fait il partie de vos objectifs ?



J’ai toujours nourrit des ambitions dans ce sens. Mais qui vivra verra.



Désormais, quel va être l’ambition de Nouadhibou en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine?



En tant que Manager Général de FC Nouadhibou, je souhaite que l’équipe fasse mieux que la phase de groupe de la caf où nous étions arrivés là saison dernière. Mais seulement, nous avons perdu 9 titulaires tous des internationaux au cours de la saison. C’est avec des remplaçants que nous avons remporté le championnat. Il faudra donc renforcer le groupe avec des joueurs plus expérimentés et plus aguerris.



D’un point de vue général, comment appréciez vous le football mauritanien aujourd’hui ?



Le football mauritanien est en nette évolution et le tout est à mettre au crédit de la fédération de football de la République Islamique de Mauritanie, des dirigeants des clubs, des entraîneurs et même joueurs. Il faut saluer le rôle joué par le FC Nouadhibou et son centre de formation qui fait qu’aujourd’hui le club est le plus grand pourvoyeur des joueurs en équipes nationales. Palmarès de Mauril Njoya



* 2008-2009 :Finaliste de la coupe nationale du Nigeria avec Calabar Rovers



*2011-2012 : Champion de Cote- d’ ivoire;



Finaliste de la coupe nationale



Vainqueur de la super coupe



* 2012-2013 : Champion de Mauritanie



Vainqueur de la supercoupe



*2013-2014: Champion de Mauritanie



Vainqueur de la coupe de la ligue.



*2014-2015 : Vainqueur de la coupe de la ligue en côte d’ivoire.



* 2015-2016 : Champion de côte d’ivoire



*2016-2017 : Vainqueur de la coupe nationale de côte d’ivoire



* 2017-2018 :



– Champion de Mauritanie



– Vainqueur de la coupe du Président



– Vainqueur de la coupe de la ligue



* 2018-2019 :



– Champion de Mauritanie



– Vainqueur de la coupe de la ligue



* 2019-2020 : Champion de Mauritanie



Distinctions personnelles:



* Awards de meilleur Entraîneur



– Côte d’Ivoire



2011-2012



2015-2016



– Awards de meilleur Entraîneur en Mauritanie



2013-2014



2018-2019









