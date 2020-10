Le ministre franÃ§ais des affaires Ã©trangÃ¨res : Â« lâ€™Islam est un pan de notre histoire et nous le respectons Â»

Sahara Médias - Le ministre français des affaires étrangères Jean Yves Le Drian a adressé un message de paix au monde musulman, selon le journal « Le Figaro » en déclarant que « la religion et la culture musulmane constituent une partie de l’histoire de la France et de l’Europe ».



Le journal français qui rapportait des propos du ministre, lors de la discussion du budget de son ministère jeudi, a mis en garde contre les voix qui tentent de cultiver le doute, ajoutant « nous ne devons pas nous cantonner aux agissements d’une minorité de manipulateurs ».



Le chef de la diplomatie française a dit que les musulmans sont partie intégrante de la société nationale, ajoutant que la France est le pays de la tolérance et non celui du mépris et du rejet.