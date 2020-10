Les autoritÃ©s prennent en charge les soins mÃ©dicaux de lâ€™Ã©pouse dâ€™Isselkou Ould Izidbih

Adrar-Info - Mourassiloun a appris de sources bien informées, que les autorités supérieures du pays ont décidé de prendre en charge le traitement médical de l’épouse d’Isselkou Ould Izidbih.



Elles lui ont remis son passeport diplomatique, qui lui avait été retiré, avec les passeports des membres de la famille, après que son mari n’occupait plus de poste diplomatique. L’épouse de l’ancien ministre et ambassadeur suivait des traitements, depuis un certain temps, dans les hôpitaux européens, où son état de santé s’est quelque peu dégradé.



L’État mauritanien a décidé de prendre en charge ses soins, et lui a permis de conserver ses documents diplomatiques, pour ce faire.



Selon des sources de « Mourassiloun », la rencontre, il y’a quelques jours, entre Isselkou Ould Ahmed Izidbih et le président de la République, a marqué un tournant dans le règlement de certaines questions concernant le premier.



Et ce fut le début d’une rupture entre Ould Izidbih et l’ancien président Ould Abdel Aziz, signifiée immédiatement à ce dernier, par le premier, la nuit suivant sa rencontre avec Ould Ghzouani.



Source : https://mourassiloun.com/node/15982



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité