Le ministre de la DÃ©fense nationale reÃ§oit le chef dâ€™Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral des forces armÃ©es libyennes

AMI - Le ministre de la défense nationale, M. Hanena Ould Sidi a reçu en audience, vendredi à Nouakchott, une délégation militaire libyenne conduite par le chef d’état-major général des forces armées libyennes, le général d’armée, Mohamed Ali Hadad.



L’audience a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, la coordination dans les domaines de lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que sur le cessez le feu signé récemment en Tunisie par les parties libyennes.



La délégation libyenne a visité, par la suite, l’état-major général des forces armées et le siège du secrétariat exécutif du G5 Sahel où elle a été reçue successivement par le général d’armée Mohamed Ould Meguet et l’expert militaire Mohamed Znagui Ould Eli.



La visite de la délégation militaire libyenne dans notre pays s’inscrit dans le le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays frères dans plusieurs domaines ainsi que l’ouverture de canaux de communication entre la Libye et le G5 Sahel dont la présidence est assurée par la Mauritanie.









