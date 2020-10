Lâ€™Ã©ducation tranche en faveur du maintien des lycÃ©es dâ€™Excellence et fixe le concours dâ€™entrÃ©e dans la filiÃ¨re

Mourassiloun - Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a finalement tranché en faveur du maintien des lycées d’Excellence et fixé la date du concours d’entrée dans ses établissements au 22 novembre prochain.



Le dépôt des dossiers de candidature dans la filière est ouvert du 1er au 15 novembre 2020 pour les élèves ayant obtenu 100 points au concours 2020 d’entrée en première année du secondaire 2020.



Les dossiers de candidature comprennent:



- Une demande manuscrite portant le numéro et le centre de candidature dans le concours 2020 d’entrée en première année du secondaire et le centre et le numéro du candidat pour les candidats au BEPC 2020,



- Extrait de naissance,



- deux photos d’Identité,



- photocopie de la Carte d’identité ou équivalent,



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité