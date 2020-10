Lettre ouverte Ã  son Excellence Monsieur Le PrÃ©sident de la RÃ©publique

Modou Niang dit Toldo - Grande a été notre joie et notre bonheur lorsque nous avons été informés de l'initiative que vous avez prise de présider cette grande retrouvaille de la jeunesse en général et notre chère famille en particulier qui est celle du football.



Je paraphraserai le père fondateur de notre Nation qui disait : "La Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse". Aujourdhui vous êtes entrain de le traduire en acte. Nous ne sommes guère surpris car votre engagement à faire de la jeunesse l'une des principales priorités de votre mandat et la création d'un Ministère exclusivement chargé de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi en sont les parfaites illustrations.



S'agissant du Sport, tout le monde est d'accord que les vertus cardinales qu'il véhicule sont toutes facteurs de COHÉSION SOCIALE et D'UNITÉ NATIONALE dont vous faites l'une de vos priorités.



L'occasion sera certes pour les pouvoir publics de mesurer les étapes franchies par notre fédération en collaboration avec le département de tutelle et les principaux acteurs que sont les responsables des clubs toutes composantes confondues que nous avons l'habitude de surnommer les soldats de par leur concours sans faille pour le développement de ce football en si peu de temps. L'engouement suscité par les succès enregistrés mérite d'être encouragé et soutenu de la base au sommet.



Cher Président, votre haute compréhension de ce que la jeunesse constitue aujourd'hui pourra valoir en cette grande retrouvaille de la famille sportive qui aura l'occasion de fêter avec vous cette grande finale dont le trophée porte votre nom.



Espérons que cette grande affiche qui opposera les Galactiques du FC Tevragh-Zeina aux miniers de la SNIM aura tout son impact positif dont les bénéficiaires seront uniquement les acteurs qui ont oeuvré d'arrache pied et qui continuent encore à oeuvrer davantage pour le maintien de notre cher football au niveau national,continental et même voir mondial.



Nous sommes plus que honorés et très fiers même d'avoir à la tête de notre chère patrie un compatriote soucieux du développement du Sport en général et du football en particulier.



Excellence ,recevez l'expression de notre profonde gratitude et nos remerciements les plus sincères.



Vive la jeunesse



Vive le sport



Vive le football



Modou Niang dit Toldo Manager Sportif sortant du Centre International d'Etudes des Sports FIFA/CIES













"Libre Expression" est une rubrique où nos lecteurs peuvent s'exprimer en toute liberté dans le respect de la CHARTE affichée.



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.