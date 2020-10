Accident Ã  ThiÃ¨s (SÃ©nÃ©gal) : un mauritanien originaire de Maghama figure parmi les 16 personnes mortes

Parmi les 16 victimes de l’accident de jeudi 29 octobre qui s’est produit, à Allou Kagne, dans la région de Thiès, centre-ouest du Sénégal, on compte un mauritanien.



Selon le journal sénégalais, L’Observateur qui a révélé l’identité, il s’agit de Souleymane Sangoté né le 25 décembre 1985 à Magama, dans le sud de la Mauritanie, à la frontière sénégalaise. Seize personnes ont été tuées et 15 blessées lors d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de passagers dans lequel se trouvait notre compatriote.



Le bus de transport se dirigeait vers Rosso, au nord du Sénégal, proche de la frontière avec la Mauritanie.



