CVE - COMMUNIQUÃ‰ : Pr Iba Der Thiam tire sa rÃ©vÃ©rence

CVE - La Coalition Vivre Ensemble (CVE ) a appris avec la plus grande consternation le rappel à Dieu du Pr Iba Der Thiam survenu le samedi 31 octobre 2020 à l'hôpital principal de Dakar, des suites d'une maladie.



Historien émérite, Pr d'université, homme politique d'envergure, syndicaliste, feu Iba Der Thiam fut membre du comité scientifique de l'UNESCO chargé d'écrire l'histoire de l'Afrique et coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours.



Au niveau étatique, le regretté Iba Der a eu à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1983 à 1988 sous le magistère du président Diouf.



En cette douloureuse circonstance, le Président de la CVE, Dr KANE Hamidou Baba et l'ensemble des cadres et sympathisants de la Coalition s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille, aux autorités sénégalaises ainsi qu'aux populations de Kaffrine d'où il est originaire, endeuillées par cette lourde perte.



Qu'Allah, dans sa grande miséricorde l'accueille dans le meilleur de ses Paradis pour le repos éternel de son âme.



Que la terre lui soit légère.



Nouakchott, 1er novembre 2020.



Commission com de la CVE













