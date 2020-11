BoghÃ© : projet de renforcement des capacitÃ©s en Ã©ducation civile, la coopÃ©rative Sinthiane Aly suit la cadence

Terroir Journal - Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé : ʺrenforcement de capacités des femmes de coopératives en matière de participation citoyenne à la vie publique et la prévention contre les maladies infectieuses telles que la COVID-19ʺ porté par la coopérative Sinthiane Aly vient de procéder au lancement de son projet.



C’était le mercredi, 28 octobre 2020 à l’auberge Hawo Mokhtar BA situé à Boghé Dow. Le coup d’envoi a été donné par le Hakem de Boghé, M. Mohamed EL Arby O Mohamed précédé par la lecture du coran par le Fakih, Ahmed Tidjane Daouda DIA.



Suivi des allocutions prononcées par Raki Alassane THIAM, présidente de la coopérative Siinthiane ALY, de l’édile de la ville, Adama Moussa Ba, de Bakari Simaka, Inspecteur départemental du ministère de la jeunesse et des sports et de Rougui NIANG, Assistante coordinatrice du projet.



Raki Alassane THIAM a souhaité la bienvenue à l’assistance et remercié vivement les partenaires qui ont permis la réalisation du projet à savoir l’union européenne, Oxfam et Rosa. Quant au maire de la commune de Boghé, il formulé des vœux de succès au projet tout en insistant sur la bonne gestion du financement au grand bonheur des populations bénéficiaires.



Il a affirmé qu’un projet similaire est mis en œuvre par la world vision au profit des communautés de base établis à Boghé. Un projet qui privilégie la connaissance de la femme rurale de ses droits en vue d’accéder à la terre. ll a conclu en annonçant l’ouverture très prochaine à Boghé, d’un bureau de l’ANAPEJ. Quant à Rougui NIANG et Bakari Simaka, ils ont presque réitéré leurs propos prononcés lors du lancement du projet par le consortium ʺATED-CPBʺ.



La première a rappelé le montant du financement alloué au projet par l’UE et Oxfam, soit 50 40 000 MRU qui fait 50 400 000 (ancienne monnaie) et souhaité la bonne utilisation du fond par la coopérative SINTHIANE ALY. Le second a réitéré sa requête consistant à étendre les activités du projet aux communes rurales du département de Boghé que sont Darel Barka, Ould Birome et Darel Avia.



Pour le Hakem de Boghé, les organisations bénéficiaires du financement offert par les partenaires au développement ont l’obligation de bien gérer l’argent, de réussir afin de ne constituer un blocage pour les autres organisations qui ont postulé et qui attendent. Il a exhorté l’assistance à adopter les mesures barrières contre le coronavirus.



Présentation du projet



Vint ensuite la présentation du projet par Amadou Silèye SALL alias pape. Il a affirmé que la coopérative Siinthiane ALY, est une organisation reconnue depuis 2016 et qui porte l’agrément N° 3404 qui a fait beaucoup de réalisations. Une organisation agropastorale qui s’est beaucoup investit dit-il dans la transformation du lait et la fabrication des pierres à lécher avec l’appui de l’APLV.



La coopérative Siinthiane ALY (PK16) dispose d’une mini-laiterie dans la localité d’Abbaye et a participé à plusieurs formations organisées dans le cadre du budget participatif communal, le droit foncier et au montage des projets. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de l’autonomisation des femmes qui sont dans le besoin.



Activités du projet



La coopérative Siinthiane ALY compte distribuer des kits hygiéniques au profit des localités bénéficiaires du projet qui résident dans le Dièri . Notamment, Abbaye, Beeli Ourdi, Ari Hara, Belel Koyle, Baghdad et Gourel Hamet qui sont des localités pastorales.



Entre autres activités, le projet va dispenser des sessions de formations pour améliorer les connaissances des femmes sur les droits fonciers ; les droits et devoirs liés au genre ; la formation de 30 jeunes femmes et filles sur le droit d’accès à la terre, la formation des femmes et filles sur les droits et devoirs en lien avec la bonne gouvernance, la sensibilisation et l’information sur le conseil municipal, sur le cadre de concertation communale, la formation sur les techniques de négociation et de proposition en Arabe et en Pular, la sensibilisation sur les mesures de prévention contre la COVID19 et la distribution de KITS d’hygiène.



Quelques intervenants ont pris la parole après la présentation du projet par Amadou Silèye SALL. Il s’agit de Alhousseynou SY, MBaye Demba Yéro, Fatimata Mamadou Ba, Hawa, Amadou Bocar Soko et Toutou Sow qui ont n’ont pas manqué d’attirer l’attention de l’assistance sur le dynamisme de la présidente de la coopérative Siinthiane ALY tout en remerciant les partenaires du projet UE, Oxfam et ROSA.



A terme, on devait assister à une plus grande implication des femmes rurales dans les affaires communales, une plus grande connaissance des mesures de prévention liées à la pandémie COVID-19.



Daouda AK DIOP



