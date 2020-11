Des camions AlgÃ©riens de lÃ©gumes vers la Mauritanie

Senalioune - L’Algérie a commencé à acheminer des convois de camions chargés de légumes vers la Mauritanie, après la fermeture du passage de Guerguerat, qui a interrompu le mouvement des camions en provenance du Maroc.



Ces camions ont quitté l’Algérie il y a plusieurs jours, et sont arrivés à Zouérate depuis, samedi 31 octobre. Le marché mauritanien connaît une grave pénurie de légumes en raison de la crise de Guerguerat, qui a conduit à des prix élevés et à l’épuisement total de certains de ces légumes du marché.



Il y a environ deux ans, que la Mauritanie et l’Algérie ont ouvert leur premier poste frontalier. Les deux pays cherchent à améliorer les échanges commerciaux.



Des convois commerciaux ont récemment traversé ce passage pour transporter diverses marchandises.



Par Moustapha Sidiya













