La ministre des affaires sociales reÃ§oit le deuxiÃ¨me laurÃ©at du Bac national 2020 Lettres Modernes

Mourassiloun - La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidiya a reçu le lundi 2 novembre courant à son bureau à Nouakchott, Bariki Ould Khairallah, classé deuxième au plan national au Bac 2020 « Lettres Modernes » et premier au niveau de la wilaya du Tagant.



L'histoire de cet étudiant est source d’inspiration, puisqu’il a exercé le travail dur de charretier pour soutenir sa famille à Tidjikja, tout en préparant l’examen du baccalauréat.



Selon une note succincte publiée par le MASEF, la ministre s’est engagée au cours de l’audience accordée au jeune prodige à lui apporter le soutien nécessaire et à l’accompagner dans sa scolarité ainsi qu’à réserver une aide financière à sa mère pour lancer un petit projet.



La rencontre s'est déroulée en présence de Mohamed Lemine Abidine, secrétaire général de l'Association Nour, spécialisée dans l'éducation, rappelle-t-on.



Cridem avait déjà évoqué le cas de Bariki à ce lien



http://cridem.org/C_Info.php?article=742126



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









