CÃ´te d'Ivoire : les rÃ©sidences des opposants Henri Konan BÃ©diÃ© et Pascal Affi Nâ€™Guessan encerclÃ©es par la police

TV5 MONDE - La résidence d'Henri Konan Bédié, figure de l'opposition ivoirienne, a vu sa résidence encerclée mardi par une centaine de forces de l'ordre. Christelle Pire, la correspondante TV5MONDE à Abidjan, a été témoin de la scène.



Elle entend toujours des détonations près de la résidence et observe des manifestants courant un peu partout dans les rues. Plus tôt dans la journée, policiers et gendarmes ont encerclé la résidence, chassant de force les manifestants qui se trouvaient sur place.



Des forces de l’ordre sont également présentes autour du domicile de Pascal Affi N’Guessan, candidat du Front populaire Ivoirien.