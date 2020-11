Mauritanie : la SNIM se fixe un objectif ambitieux de 24 millions de tonnes de minerais de fer en 2026

Le360afrique - La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) affiche ses ambitions. Dans le cadre de son plan de développement stratégique 2020-2026, l'entreprise qui exploite le fer mauritanien ambitionne de doubler sa production à l'horizon 2026 grâce à la réalisation de plusieurs projets.



Le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani s’est rendu, lundi 2 novembre 2020, dans la ville de Zouerate, cité minière du Nord, dont la région abrite les sites d’extraction et de traitement du fer. En effet, la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), intimement liée à l’identité de la Mauritanie, est la plus importante entreprise du pays, et son capital est détenu à hauteur de 78,35% par l’Etat mauritanien.



Historiquement, la SNIM fournit 37% des recettes d'exportations, 30% des recettes du budget de l'Etat, et pèse autour de 15% du PIB mauritanien.



Cette visite du président mauritanien a été l'occasion, pour la société minière mauritanienne, de réaffirmer l’ambitieux objectif de quasiment doubler sa production, qui oscille actuellement entre 12 et 13 milions de tonnes, à 24 millions de tonnes de minerais de fer à l’horizon 2026, comme le souligné le responsable de la communication de la SNIM, Samba Barry, dans un entretien publié par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).



Confrontée à certains défis nés de la gestion au cours des années précédentes et à l’évolution volatile des cours mondiaux du fer, la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) a élaboré un programme stratégique ambitieux pour la période 2020-2026.



Celui-ci «procède d’une vision à court, moyen et long terme, axée sur une gestion rationnelle et un développement responsable, afin de renforcer le poids économique et social de l’entreprise dans la vie de la nation. Ce programme prévoit une hausse de la production qui sera de 18 millions de tonnes en 2024 et 24 millions de tonnes (le double de la production en 2019) à l’horizon 2026», explique la SNIM.



Les projets majeurs qui justifient ces prévisions optimistes portent sur la mise en œuvre d’un plan d’action «visant à augmenter la production du site Guelb2 à 4 millions de matière concentrée, le projet de dragage du port minéralier, la réhabilitation et la modernisation de l’usine Guelb1, en plus de la réhabilitation des infrastructures de manutention à Rweissa pour produire 2 millions de tonnes et développer le projet F’derick pour produire 3 millions de tonnes de minerais de fer enrichi et développer une nouvelle usine à Tzargaf pour produire 6 millions de tonnes de minerai de fer concentré», indique la société minière.



Par ailleurs «le projet d’installations de traitement de minerai au niveau de la mine TO14, financé aux frais de l’entreprise pour 56 millions d’euro, avec une expertise locale, qui permettra la production de 2 millions de tonnes de minerai de fer enrichi. Ces installations permettent également de séparer l’extraction du minerai des lieux de traitement, en créant un espace de stockage pour des produits avant leur expédier dans les wagons. Ce qui contribue au contrôle de la qualité des produits», explique la SNIM.



Douzième producteur mondial de fer et second producteur à l'échelle du continent africain, avec cette augmentation de sa production dans le cadre du plan 2020-2026, la SNIM ambitions de rejoindre le Top 10 des plus grands producteurs de fer du monde.



La quasi-totalité de sa production est exportée. En 2019, l'entreprise a atteint un niveau record de 12,26 millions de tonnes de fer brut exportés vers le marché mondial, notamment vers la Chine et le marché européen.



Créée au début des années 1950, sous le nom de la Société des Mines de Fer de Mauritanie (MIFERMA), nationalisée en 1974, et devenue Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), il s'agit de la plus importante entreprise publique de Mauritanie.



C'est aujourd'hui un véritable groupe diversifié, avec 9 filiales dans divers secteurs: BTP & Génie civil, construction mécanique, fonderie, hôtellerie, manutention portuaire, production de gypse et dérivées, production de granites et dérivées, etc.



Avec plus de 6.000 employés, la SNIM est le plus important employeur de Mauritanie, juste après la fonction publique.



