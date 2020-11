La Mauritanie invitÃ©e dâ€™honneur du festival dâ€™Aioun pour le thÃ©Ã¢tre Hassani

Sahara Médias - La Mauritanie participe, les 5,6 et 7 novembre à Aioun, en sa qualité d’invitée d’honneur, à la seconde édition du festival du théâtre Hassani organisé par l’association « MADESS » pour la culture et les arts dramatiques.



Selon un communiqué des organisateurs l’artiste et réalisateur mauritanien Souleye Abdel Vetah sera primé lors de ce festival et qu’un autre réalisateur, Taki O. Abdel Haye sera également présent.



Différentes scènes théâtrales hassania vont être présentées et les artistes primés seront les hôtes de « Master Class » pour partager leurs expériences avec le public.



Un groupe de professeurs, d’écrivains, de chercheurs et d’artistes discuteront, pendant quelques jours les questions liées au théâtre dans le cadre du séminaire du festival sur « le théâtre et la question de l’identité ».



Selon les organisateurs de ce festival, cette session est organisée dans le cadre du programme de l’activité culturelle pour l’année 2020, commémorant le 45ème anniversaire de la marche verte.









