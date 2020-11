Chavi reÃ§u par le prÃ©sident Ghazouani

Mourassiloun - Le président de la République, Mohamed Ould Cheiklh Ghazouani, a reçu le mardi 3 novembre à sa résidence au palais présidentiel, l'homme d'affaires Moustapha Ould Limam Chaavi, ont révélé des sources concordantes.



Le président et son hôte ont passé un bon moment ensemble, indique-t-on, sans donner davantage d’informations sur les mobiles de cette rencontre.



L'homme d'affaires et opposant mauritanien Ould Limam Chaavi est rentré le 18 octobre dernier à Nouakchott après douze ans d'exil forcé, après avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par l’ancien pouvoir, rappelle-t-on.



