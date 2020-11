Un investisseur explique les rÃ©percussions de la fermeture du passage

Adrar Info - L’investisseur dans le domaine de la pêche dans la ville de Nouadhibou, Lemrabott Ould Mohamed Habib, a déclaré que la fermeture du passage « Guerguerat » a des effets multidimensionnels, dont des impacts économiques et sociaux au niveau de la ville.



Dans un entretien avec Al-Akhbar, il a ajouté que la fermeture a provoqué deux crises, la première étant celle des exportations de poisson à destination de l’Europe, et la seconde est la crise des importations de boîtes en plastique, de gaz réfrigérant et de cartons à destination de Nouadhibou.



Ould Mohamed Habib a rappelé que 85% du poisson congelé passait en camions par le passage de Guerguerat, une bonne partie du poisson frais en passait aussi. Il ne reste plus que le transport maritime malgré la durée de sa période, quant au transport aérien, il est très cher, selon lui.



L’investisseur dans le domaine de la pêche a estimé que la fermeture du passage frontalier provoque une crise qui serait exacerbée si une solution n’est pas trouvée avant la reprise des activités de pêche traditionnelles et industrielles, soulignant la nécessité et l’importance du passage et ce, sous plusieurs angles.



Une nouvelle approche nationale devrait être adoptée pour encourager la fabrication de matières premières à Nouadhibou pour trouver une solution durable au lieu d’importer.



L’investisseur a appelé les acteurs économiques et l’Etat à se rendre compte que quiconque ne produit pas ce qu’il consomme, son indépendance restera déficiente.



Chacun doit tirer des leçons de ce qui s’est passé maintenant, selon son expression. L’investisseur a appelé le gouvernement à encourager l’industrialisation et à créer un dynamisme pour la production et l’industrie locales afin d’éliminer les importations.



Il a souligné la nécessité de créer des infrastructures et des services de base d’électricité et d’eau pour aider à s’orienter vers les industries manufacturières et encourager les fabricants à partir d’usines bénéficiant d’exonérations fiscales et de conditions appropriées.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/28974



Traduit par adrar info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité