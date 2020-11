Le nouvel ambassadeur mauritanien au Maroc a prÃ©sentÃ© ses lettres dâ€™accrÃ©ditation

Saharamédias - Le nouvel ambassadeur mauritanien auprès du Maroc, Mohamed O. Hannani a présenté hier mercredi une copie de ses lettres de créance au ministre marocain des affaires étrangères Nacer Bourita.



Cette remise des copies des lettres de créance s’est déroulée lors d’une cérémonie organisée par le ministère marocain des affaires étrangères en l’honneur du diplomate mauritanien.



Le chef de la diplomatie marocaine s’est entretenu avec l’ambassadeur mauritanien à propos de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la renforcer, selon une source de l’ambassade qui s’est confiée à Sahara Medias.



Ould Hannani avait occupé auparavant le poste d’ambassadeur de Mauritanie en Afrique du Sud, après avoir été président de la cour suprême.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité