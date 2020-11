Mines en Mauritanie : Exxon Mobil dÃ©croche deux signatures dâ€™avenants Ã  des contrats dâ€™exploitation

AMI - Des membres du gouvernement ont animé mercredi, une conférence de presse pour commenter les résultats du conseil des ministres réuni dans la matinée. Il s’agit du ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des Technologies de l’Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem et du ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalem Ould Mohamed Saleh.



Dans son mot introductif, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et des communications, essentiellement dans le domaine minier.



Prenant la parole à son tour, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie a souligné que le conseil a adopté un projet de décret modifiant des dispositions du décret N°2020.056 du 30 avril 2020, accordant le permis d’exploitation du fer, dans la zone d’Atomai à la société Takamul SA.



L’objectif de ces modifications, est de prolonger de 5 ans, la durée du projet de développement du gisement de fer d’Atomai. Ainsi, Takamul SA pourra exploiter le gisement pendant 30 ans au lieu des 25 ans prévus initialement par le décret cité plus haut, a précisé le ministre.



Un autre projet de décret concerne également Takamul SA. En effet, ce texte porte sur la réduction de la superficie de la concession minière attribuée à la MIFERMA le 20 octobre 1958 puis rachetée par la SNIM.



La SNIM cède 48Km² à Takamul SA, la joint-venture propriété de la SNIM et de la société saoudienne SABIC. L’adoption du projet de décret, entre selon le ministre, dans le cadre du programme de développement du gisement de fer d’Atomai situé à l’ouest de Zouerate et à proximité de F’Derick.



Par ailleurs, le ministre a rappelé que deux communications relatives à l’autorisation de deux signatures d’avenants à des contrats d’exploitation et de production (C14 et C17) entre la Mauritanie la société américaine Exxon Mobil, ont été adoptés. Il a tenu à souligner que Exxon a rempli toutes ses obligations contractuelles, durant la première phase.



Le ministre a également précisé que la société américaine qui explore les blocs C14, C17 et C22, a réalisé la plus grande étude sismique au monde.



En outre, le porte-parole du gouvernement, a durant la session de questions/réponses, souligné que globalement, la santé animale dans le pays est bonne. Il a insisté sur le fait qu’aucun nouveau cas de fièvre n’a été recensé dans le pays, ces deux dernières semaines. Toutefois, il invité au respect strict des mesures préventives définies par le ministère du Développement rural.









