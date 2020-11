Terrorisme : Macron annonce un doublement des forces de sÃ©curitÃ© aux frontiÃ¨res

Sud Ouest - Le chef de l’Etat est en déplacement ce jeudi au col du Perthus à la frontière espagnole, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et le terrorisme.



Emmanuel Macron est en déplacement ce jeudi au col du Perthus (Pyrénées-Orientales), principal point de passage entre l’Espagne et la France, pour examiner le renforcement des contrôles aux frontières dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et le terrorisme.



Accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune, il visite le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) du Perthus.



"Intensification de la menace"



Sur place, le chef de l’Etat a annoncé un doublement des forces contrôlant les frontières de la France, de 2 400 à 4 800, pour lutter contre la menace terroriste, les trafics et l’immigration illégale.



Ce doublement a été décidé "en raison de l’intensification de la menace" après les récents attentats, dont celui de Nice, a expliqué le président au col du Perthus.



Lacunes dans la coopération européenne



Le chef de l’Etat s’est mobilisé sur le sujet en appelant mardi à une réponse européenne commune contre le terrorisme, au lendemain de l’attaque islamiste à Vienne qui a fait quatre morts et après trois récents attentats en France, dont l’assassinat du professeur Samuel Paty pour avoir montré des caricatures de Mahomet.



Plusieurs des récents attentats en Europe mettent en lumière des lacunes dans la coopération européenne, notamment dans le domaine du renseignement.



L’attentat de Nice a été commis par un jeune Tunisien récemment débarqué clandestinement à Lampedusa (Italie) et celui de Vienne par un sympathisant de Daesh, que les services de renseignements de Slovaquie avaient signalé à Vienne, sans que leur alerte ait été suivie d’effets.



Pour Paris, tous les pays d’Europe sont désormais des cibles potentielles. "La menace terroriste est forte (…) et touche toute l’Europe occidentale", prévient le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.



Ce jeudi, Emmanuel Macron s’est dit "favorable" à une refondation "en profondeur" des règles régissant l’espace Schengen de libre circulation en Europe.



"J’appelle de mes voeux une refondation de Schengen et un plus grand contrôle", a-t-il ajouté, en précisant qu’il porterait "en ce sens des premières propositions au Conseil" européen de décembre.



Lutte contre le terrorisme



Les 27 s’efforcent de renforcer leur coopération dans ce domaine, que ce soit sur "la détention d’armes, le financement du terrorisme, le retrait des contenus terroristes sur internet, les informations sur les passagers des vols, les fichiers Schengen ou encore les échanges d’information judiciaires avec Europol", avait indiqué Laurent Nunez, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste.



L’Allemagne, qui préside actuellement l’Union européenne, a inscrit la lutte contre le terrorisme au menu d’une réunion des ministres de l’Intérieur des 27 le 13 novembre, en particulier sur le retrait des contenus terroristes en ligne et les échanges d’informations sur des personnes fichées.



Emmanuel Macron et le chancelier autrichien Sebastian Kurz ont aussi prévu en début de semaine une visioconférence consacrée à la lutte européenne commune contre le terrorisme.



