Disparition inquiÃ©tante d'une jeune fille de 14 ans, Dembett dite Mariem Mint Aly, Ã  Nouakchott

Meyadin – La jeune fille répondant au nom de Dembett dite Mariem Mint Aly, fait depuis quelques jours, l’objet d’intenses recherches, à la suite de l’annonce de sa disparition mystérieuse du domicile paternel sis à Teyarett, relevant de Nouakchott Nord.



Née en 2006, dont âgée de 14 ans seulement, la mineure disparue est la fille de Khdeija dite Mariya, l’une des résidentes du quartier Dar Barka.



Dembet a été perdue de vue depuis le lundi dernier.



Les bonnes volontés qui pourront donner des informations sur la disparue sont priées de contacter sa mère attristée aux numéros (222) 41 20 76 79//// (222) 28 58 64 67 /// (222) 28 58 81 11.



