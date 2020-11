Le prÃ©sident Bissau guinÃ©en en visite dâ€™amitiÃ© en Mauritanie

Sahara Médias - Le président Bissau guinéen Umaro Sissoco Embalô effectuera dès samedi une visite d’amitié en Mauritanie, selon des sources propres à Sahara Medias.



Cette visite intervient après que le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani ait assisté aux festivités commémoratives de la fête nationale Bissau guinéenne fin septembre dernier.



Les deux chefs d’état ont présidé la cérémonie de signature d’un certain nombre d’accord de coopération entre les deux pays dans les domaines commercial et industriel.



Umaro Sissoco Embalô qui avait été élu à la présidence de la Guinée Bissau en janvier de cette année, avait travaillé dans l’institution militaire avant d’embrasser la politique et occuper un certain nombre de fonctions.



Le nouveau président Bissau guinéen s’est fixé comme objectif d’entreprendre de profondes réformes dans son pays qui a connu plusieurs soubresauts depuis des décennies ce qui a fait de lui l’un des pays les plus pauvres du monde.



Une importante colonie mauritanienne vit en Guinée Bissau et elle est particulièrement active dans le secteur du commerce et de l’agriculture saisonnière. La Mauritanie et la Guinée Bissau entretiennent des relations solides depuis des décennies.













