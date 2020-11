La FFRIM et l'AECID, avec la collaboration du SCAC de lâ€™Ambassade de France, lancent le projet TABRUZ

FFRIM - Dans le cadre du projet TABRUZ, la Fédération Mauritanienne de football, représentée par son Président, Monsieur Ahmed Yahya, a signé un protocole administratif avec la Coopération espagnole, représentée par sa coordinatrice, Madame Rita Santos et l’État d’Espagne, représenté par l’Ambassadeur de l’Espagne en Mauritanie, Son Excellence Monsieur Jesús Ignacio Santos Aguado, ce vendredi 6 novembre à l’amphithéâtre de la FFRIM.



Le projet TABRUZ, financé par l’État espagnol, a pour objectif de contribuer à l’intégration sociale des filles et garçons à travers la pratique du sport. 192 enfants (96 filles et 96 garçons) âgés de 10 à 12 ans et leurs familles, répartis entre les villes de Nouakchott et Nouadhibou, vont bénéficier de ce projet qui vise à l’insertion socio-éducative par le biais du sport.



Cette initiative vise également à accroître la scolarisation publique de qualité des enfants vulnérables en risque d’exclusion sociale dans les Moughataa de Toujounine à Nouakchott et dans la wilaya de Nouadhibou.



Outre la scolarisation des enfants, d’autres bénéficiaires (dont 35 personnes) trouveront un emploi permanent durant la période du projet.



Six écoles publiques bénéficieront également des formations inclusives et en valeurs. De nombreux partenaires dont, le Ministère de l’Emploi de la Jeunesse et des Sports, le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille, en collaboration technique avec l’ONG Save The Children Espagne en Mauritanie et le BIT en Mauritanie, ainsi que d’autres partenaires potentiels tels que Terre des Hommes/Lausanne, l’UNICEFet l’UNESCO, se sont associés pour la réussite de ce projet.



Commission Communication FFRIM



----







Avec Cridem, comme si vous y étiez...