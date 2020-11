Fatimetou Mint Khattri dÃ©nonce la fermeture du poste-frontiÃ¨re dâ€™El Guerguarat

Libération - Dans un message publié sur sa page Facebook et repris par plusieurs médias mauritaniens, la présidente de la commission parlementaire d’amitié Maroc-Mauritanie a affirmé que le dossier du point frontalier de Guerguarat commence à peser sur la situation en Mauritanie.



Dans sa publication, Fatimetou Mint Khattry a mis en lumière les répercussions de la fermeture de ce passage sur la Mauritanie, expliquant que les marchands mauritaniens en souffrent tout en se demandant si les pertes des commerçants mauritaniens résoudront le problème du front Polisario.



La présidente de la commission parlementaire a ajouté que la fermeture du point frontalier accélérera le processus de prise de position parla Mauritanie. Soulignant que le fait de porter préjudice aux intérêts de son pays a été accueilli avec patience, elle a rappelé que cette dernière a des limites.



Rappelant l’hospitalité légendaire des Mauritaniens, elle leur a demandé de soutenir les camionneurs et leur tendre la main, car, écrit-elle, ce sont des frères généreux.



Ahmadou El-Katab













