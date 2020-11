Le ministre du DÃ©veloppement rural lance la campagne nationale d'insÃ©mination artificielle de 3.000 vaches

AMI - Le ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein, a donné le coup d'envoi, samedi, de la campagne d’insémination artificielle de trois mille vaches à partir de la ferme pilote de Maghama (wilaya du Gorgol).



Dans une déclaration à l’AMI, le ministre a salué les résultats positifs enregistrés par le programme d’amélioration génétique. Il a ajouté que, dans le cadre du décollage économique, l’amélioration génétique et l’introduction d’une nouvelle méthode basée sur la croissance naturelle dans dix points situés dans les zones à forte concentration du cheptel permettent d’augmenter la production de lait et de viande rouge.



De son côté, le directeur du bureau national de recherche et de développement de la ressource animale, M. Mohamed Lemine Ould Haki a précisé de l’amélioration génétique permet d’améliorer la production animale et de relever le défi d’autosuffisance en lait qui coûte annuellement à l’État d’importantes sommes de devises.



Il a noté que le programme national d’amélioration génétique a permis de contribuer au changement de mentalités des éleveurs en créant chez eux la nécessité d’accroitre la production et le profit.



Après le lancement de la campagne, le ministre a visité la ferme pilote où des explications lui ont été fournies sur sa création, sa mission, le nombre de vaches déjà inséminées et les résultats obtenus.



Le programme a été créé en 2012 pour inséminer artificiellement quinze mille vaches dans sept fermes pilotes à travers le pays.













