Le Collectif des ex employÃ©s de lâ€™ENER remercient le Chef de lâ€™Etat

Excellence Monsieur le Président,



Le 09 octobre 2019, nous vous avions adressé une correspondance dans laquelle, nous les travailleurs de l’ENER victimes de la fusion inappropriée avec l’ATTM, sollicitions ALORS d’intercéder en notre faveur : dixit



« Au début de votre mandat en tant que Président de tous les mauritaniens garant de la légalité et de l’équité, nous ex travailleurs de l’ENER, nous vous souhaitons d’avoir avec l’appui d’Allah la facilité et la maniabilité de conduire sans encombrement les destinées de ce pays que le peuple vous a massivement et honorablement confié.



Monsieur le Président, vous êtes sans doute informé ou imprégné de la liquidation hâtive, sans discernement ni étude fondée d’une société ayant un rôle fondamental dans le développement du pays (ENER). »



La promptitude de votre réaction à cette correspondance nous a réconforté et donner une grande lueur d’espoir. En ce saint Vendredi 06/11/2020, correspondant au 7eme jour du maouloud du saint homme Mohamed (PSL), un dénouement pacifique et à l’amiable a été conclu entre les parties (le ressuscitement de l’ENER par la création de l’ETER). Cette lueur d’espoir est devenue un rayonnement éclatant où toutes les parties sont sorties satisfaites (ni vainqueur ni vaincu).



Monsieur le Président l’ensemble de ce personnel à l’instar d’autres mauritaniens épris de paix et de justice se réjouissent du pacte national fondé sur un nouvel état de droit, où la gabegie, l’interventionnisme, l’ethnisme, le favoritisme, l’aliénation et la négation des droits fondamentaux du citoyen seront désormais des vains mots.



Nous LES REHABILTES de l’ENER restons solidaires à toutes approches sous votre égide et celui de votre gouvernement de vous accompagner civiquement et en masse pour atteindre les objectifs radieux et du bien-être de toute la population mauritanienne que vous vous êtes fixés pour un devenir meilleur.



Excellence Monsieur le Président de la République, Gardien de la constitution, par votre Clairvoyance et la technocratie abattue par votre équipe gouvernementale (La Primature, Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Etat et celui de l’Equipement et du Transport), nous autres fois victimes aujourd’hui réhabilités de cette compression abusive, cesserons à jamais de vous féliciter et de vous remercier des efforts consentis pour ayant apporté une solution juste, pacifique et définitive à cet épineux dossier.



POUR LES REHABILITES



KOITA Souleymane



Nouakchott, le 09/11/2020













