Le ministre franÃ§ais des affaires Ã©trangÃ¨res inquiet Ã  propos de la fermeture de Ghergaratt

Sahara Médias - Le ministre français des affaires étrangères Jean Yves Le Drian, actuellement en visite au Maroc a exprimé son inquiétude à propos du blocage de la circulation au niveau du point de passage de Ghergaratt.



Lors d’un point de presse avec son homologue marocain, le ministre français a dit que son pays suit avec inquiétude la situation au niveau de ce point de passage, réaffirmant la nécessité de trouver une solution à ce problème.



Le chef de la diplomatie française qui a salué la responsabilité dont le Maroc a fait preuve a réaffirmé la position de la France qui appui la recherche d’une solution juste, définitive et consensuelle au Sahara entre les différentes parties sous les auspices des nations unies, conformément aux résolutions du conseil de sécurité qui prend en considération le plan marocain d’autodétermination.



Jean Yves Le Drian a ajouté que le plan marocain constitue une base sérieuse et crédible pour une solution négociée à ce propos.



Le ministre marocain des affaires étrangères Nacer Bourita a dit ses entretiens avec son homologue français ont été une occasion d’exposer les développements au Sahara, notamment après l’adoption des récentes décisions par le conseil de sécurité des nations unies.













