La ministre du commerce promet une solution dÃ©finitive Ã  la crise des lÃ©gumes et fruits sur les marchÃ©s

Sahara Médias - La ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme, Naha mint Hamdi O. Mouknass s’est engagée lundi à trouver une solution définitive aux pénuries des fruits et légumes sur les marchés et d’empêcher que de telles situations ne se répètent dans l’avenir.



A l’issue d’une visite au marché des légumes, près de la mosquée marocaine, la ministre a dit que la pénurie qu’ont connu récemment les marchés est un phénomène passager, qui arrive quelque fois, promettant qu’il ne se répètera pas dans l’avenir.



Elle a ajouté que le ministère est intervenu avec le concours des parties concernées pour mettre fin à la pénurie des fruits et légumes sur les marchés qui a été circonscrite, selon elle, au cours des deux derniers jours après l’arrivée d’un bateau transportant ces produits en plus de conteneurs venus par la route.



La ministre a lancé un appel aux importateurs et hommes d’affaires afin d’investir dans le secteur agricole afin d’assurer l’approvisionnement du marché national.



La Mauritanie a connu ces dernières semaines de graves pénuries en fruits et légumes consécutivement à la fermeture du point de passage de Ghergaratt par le front Polisario.













