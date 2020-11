Mauritanie, Super D1 / ASC Snim : Modou Niang aux manettes

Rimsport - Auréolé du trophée de la Coupe de Mauritanie et de statut de vice-champion avec le FC Tevragh Zeïna, Modou Amadou Niang a décidé de lever les voiles, suite à des "incompréhensions" et des "divergences". Direction l’ASC Snim !!!



Arrivé en début de matinée dans la capitale économique, l’ancien coach de Nasr de Sebkha, des Imraguens, de l’ASC Mauritel et de l’ASC Kédia a paraphé, en début de soirée son contrat avec les miniers. Modou n’aura pas de temps de répit. Il essayera de renforcer son effectif avec de nouvelles recrues pour pouvoir, dit-il, "rivaliser avec ses concurrents" en visant le tableau.



Modou succède à un autre jeune technicien chevronné Mody Niang, qui en dépit de la situation compliquée la saison dernière, s’est hissé en finale de la Coupe de Mauritanie.