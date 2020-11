Retour Ã  lâ€™Ã©cole en toute sÃ©curitÃ© : comment surmonter les dÃ©fis du covid ?

Le Rénovateur Quotidien - L’ouverture de classes fixée le 16 novembre prochain prépare depuis quelques jours.



Habituellement les élèves reprennent le chemin de l’école au mois d’octobre de chaque nouvelle année scolaire. Cette année cette tradition a été perturbée par la pandémie du coronavirus qui a changé profondément le cours normal du cursus scolaire et académique.



Les acteurs de l’éducation s’activent pour un bon retour des élèves en classe. Le démarrage de cette la saison sera lancé depuis la ville de Mbout lundi prochain par le chef de l’Etat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui donnera le son de cloche 2020-2021.



D’autres acteurs ne sont pas en reste dans cette mobilisation placée par l’ONG Mauri-Santé sous le signe du « Retour à l’école en toute sécurité ».



Au menu de ce pari, des activités de sensibilisation avec à la clé un plan d’action à plusieurs volets orienté sur le rappel du protocole sanitaire à observer en période du covid : distanciation sociale, lavage des mains, usage du gel hydro-alcoolique.



L’une des actions sanitaire qui sera vulgarisée portera surtout sur l’assainissement des latrines à l’occasion de la journée mondiale des toilettes instaurée depuis 2001 et commémorée chaque année le 20 novembre dans le monde et qui intervient en pleine pandémie du covid-19.



En effet face à une crise sanitaire qui frappe le monde conjugué au réchauffement climatique, à la dégradation des écosystèmes, la planète est de plus en plus menacée par l’action de l’homme. D’où l’urgence d’opérer un assainissement durable.



Les chiffres sont éloquents pour justifier cette nécessité pour tous de se mobiliser afin de sauver l’humanité du péril sanitaire dû à un manque d’hygiène, à un système d’approvisionnement en eau peu sécurisé autant de facteurs qui ont un impact sur la vie humaine. Selon les données fournies par des institutions internationales 4,2 milliards de personnes n’a pas accès à des installations sanitaires, 40% de la population mondiale n’a pas de dispositifs élémentaires pour le lavage des mains à l’eau dans le contexte du covid ; et 2 écoles sur 5 dans le monde n’ont pas de dispositifs pour le lavage des mains.



Dans ce tableau sombre les enfants sont les victimes les plus fragiles notamment à cause des maladies diarrhéiques en raison de l’absence de l’eau potable. La problématique des toilettes est l’une des préoccupations majeures de santé publique compte tenu d’un manque voire d’une absence de systèmes de traitement des déchets humains dont 80% retournent dans la nature.



L’aménagement des latines à proximité de branchements hydrauliques entraine une pollution de l’eau et constitue un facteur majeur de certaines affections sanitaires.



Ainsi en se joignant à la célébration de la journée mondiale des toilettes l’ong Maurisanté entend se mobiliser aux côtés de son partenaire l’Unicef pour la promotion de l’hygiène et de l’action sanitaire à faire un plaidoyer auprès des acteurs de tous bords pour veiller à l’application des mesures sanitaires pour le bien-être de tous. Et ce à la veille d’une rentrée scolaire très décisive.



Un travail qui a déjà été entamée sur le terrain.



