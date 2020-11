Mauritanie mon pays, Kane, mon promorionnaire-ennemi, moi et la langue des africains, le franÃ§ais

Mohamed Ould Mohamed El HACEN - Permettez moi de souhaiter un prompt rétablissement à notre père commun Mohameden Babah. Mes pensées vont aussi à Mr Sey Cheikh, à notre oncle. Je lui exprimais régulièrement et à chaque rentrée ma reconnaissance. Mais depuis cette sinistre décennie, je n’ai plus ses nouvelles. Je les désire. Merci à qui me les donnerait.



Parenthèse et passage obligé terminés, Commençons! Le populisme, la "nage sur les superficies" et les pièges des naïfs "endogènes" téléguidés par des ennemis externes, vont -ils emporter, sous notre regard, la Mauritanie à 100% musulmane, joliment multicolore et richement diverse par ses cultures et patrimoines historiques?



Non ! Nous ne l’accepterons pas! Nous sommes un peuple intelligent!



Les preuves de cette intelligence sont incarnées par 1-Kane Ousmane, le polytechnicien, il est mauritanien, 2- moi, humilité mise de côté, le dauphinois, deuxième de ma promotion composée à 99% de français toubabes diplômés des grandes écoles : HEC,IEP, ENA; moi venant de la double périphérie ITB et Mauritanie. Tous les deux nous vous appartenons.



Mais Ousmane Kane est à la fois mon frère, mon ami, mon promotionnaire, mais Ousmane fut aussi mon concurrent que je détestais parce qu’il avait marqué négativement/positivement ma vie. Nous étions rentrés le même jour au lycée National, 6eme M4, toujours M4 jusqu’à la 3ème M4; moi toujours renvoyé pour fait de grève, lui, il continuait.



Un travail d’introspection et de recul m’a aidé à comprendre cette désaffection des cours, cette course vers les grèves. En effet, dès nos premières interrogations ou examens partiels, Kane Ousmane recueillait la première note de la classe dans toutes les matières et immanquablement en mathématiques.



La deuxième note qu’on m’attribuait de temps à autre ne faisait qu’attiser ma colère contre moi-même et ma rancune contre ce Concurrent POLYVALENT Non Identifié - CPNI-.



Rien à faire, en dépit de mes efforts redoublés, malgré la victoire contre ma paresse endémique, je n’arrivai point à devancer cet imbattable Ousmane!!



Moi « qui ai étudié le Coran, fils d’érudits, de poètes et d’enseignants et qui ai obtenu CEP au CE1, après 3 ans, au lieu de, admis parmi les premiers au Concours, malgré une matière en moins, je voyais ce Peul cracher régulièrement sur ma tête, comme disent et font les élèves de Mahadra qui récitent leurs leçons avant les autres »



Alors, "plutôt fuir les cours", m’étais je dit-on, dans mon inconscient dominé par la vanité et l’infantilisme, "faire les grèves pour sauver l’honneur". Dans nos grèves répétées, je n’empêchais pas les autres de continuer leur cours. A suivre!



Je continuerai, car je sais que mes écrits ne dérangeraient que ceux-la qui font actuellement la grève de lire dans la langue, pour le moment, des centaines de millions d’africains et de non-français, le FRANÇAIS.



