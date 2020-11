Le ministre mauritanien de la DÃ©fense Ã  Bamako pour une coopÃ©ration bilatÃ©rale renforcÃ©e

Malijet - Dans le but de renforcer davantage leur coopération militaire avec le Mali et de lutter efficacement contre le terrorisme et d’autres formes de banditismes, le ministre mauritanien de la Défense nationale, le Général de Division Hanana Ould Sidi séjourne depuis ce mardi 10 novembre 2020, dans notre capitale.



Il a été reçu dans la matinée par son homologue malien, le colonel Sadio Camara. Au centre des échanges, la dynamisation et le renforcement des relations historiques entre nos deux pays qui ont un héritage commun.



Cette rencontre a été une occasion pour les deux ministres de clairement afficher leur ferme volonté d’enrayer le fléau du terrorisme hors de leurs frontières.



"Nous avons discuté de tous les problèmes d’intérêt, notamment la lutte contre l’insécurité, la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite et les autres problèmes qui sont connexes", a déclaré le ministre mauritanien à sa sortie d’audience.



A en croire le Général Hanana, la coopération militaire entre le Mali et la Mauritanie ne s’est jamais arrêté et va toujours continuer à se renforcer. "Une visite pleine d’espoir pour la réalisation très prochainement de bonnes perspectives entre nos deux pays", a prévenu le visiteur du jour.



Adj Dramane Dembélé



Source : Fama













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité