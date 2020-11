Le SÃ©nÃ©gal a ses attentes vis-Ã -vis de la Mauritanie dans la gestion du projet gazier GTA

Energies Media - Le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, insiste sur « la disponibilité de l’information » comme premier niveau de contrôle.



Le Sénégal et la Mauritanie ont convenu de développer et d’exploiter en commun le gisement gazier « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA) à cheval sur la frontière maritime entre les deux pays, ont rappelé les deux parties lors d’un dialogue parlementaire de haut niveau ouvert le 27 octobre dernier à Dakar.



Selon le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé (photo), la gestion des attentes est capitale dans ce type de projet. « C’est pourquoi la disponibilité de l’information fait partie des premiers niveaux de contrôle », a déclaré M. Cissé.



« Nous sommes résolument engagés dans la gouvernance transparente de nos ressources », a relevé pour sa part Awa Marie Coll-Seck, présidente de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) du Sénégal.



Le Sénégal et la Mauritanie ont signé le même jour à Dakar, avec la compagnie britannique BP, un contrat d’achat et de vente du gaz naturel liquéfié de la phase 1 du projet GTA.



Les directeurs des compagnies pétrolières contractantes: Petrosen (Sénégal), la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM), BP et l’entreprise américaine Kosmos ont paraphé l’accord avec BP Gas Marketing (BPGM), adjudicataire de l’appel d’offres international lancé à cet effet.



Le développement du champ GTA est prévu en trois phases. La première phase, objet du contrat signé, produira au total environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pour l’exportation et 70 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour (capables d’alimenter 500 MW de centrales électriques) pour les marchés domestiques des deux pays.



Le début de la production sur le champ gazier GTA est prévue vers 2022-2023.



Par Energies Media avec Xinhua













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité