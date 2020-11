L'AssemblÃ©e Nationale renouvelle son bureau lors d'une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re

AMI - Lors d'une séance plénière tenue aujourd'hui, mercredi, à son siège à Nouakchott, sous la présidence de son président, Cheikh Ould Baye, l'Assemblée Nationale a approuvé la composition de son nouveau bureau.



Le nouveau bureau se compose comme suit:



- Premier vice-président: Sidney Dramane Sokhona, de l'Union Pour la République



- Deuxième vice-président: Mohamed Mokhtar, Sidi Taleb Navae, de l'opposition



- Troisième vice-président, El-Hassen Cheikh Baha, du parti El Mizane



- Quatrième vice-présidente Oum Kelthoum El-Yessa Soueid’Ahmed, de l'Union Pour la République



- Cinquième vice-président Sid’Ahmed Ghaber, de l'Union Pour la République



- Questeur de l'Assemblée Nationale El-Fadhil Sidati Ahmed El-Weli, de l’Union Pour la République



- Première secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale, Siham Mohamed Yahya Najim, du parti El Mizane



- Deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale, Ahmed Louleid Abdallahi, de l'Union Pour la République



- Troisième secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale, Ousmane Moussa Thiam, de l'opposition



- Quatrième secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale, Abdoullaye Moussa Ba, de l'Union Pour la République



- Cinquième secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale, Fatimetou Mohamed Yarba El Jiyed, de l'Union Pour la République



- Rapporteur général du budget: Mohamed Lemine Sidi Maouloud













