Le ministre mauritanien de la dÃ©fense reÃ§u par le premier ministre malien

Sahara Médias - Le ministre mauritanien de la défense, Hanena O. Sidi, qui séjourne actuellement au Mali, a été reçu mardi à Bamako par le premier ministre malien Mokhtar Wane.



Dans une déclaration faite à la presse, le ministre de la défense a souligné l’importance de l’axe Nouakchott-Bamako au sein du G5 Sahel, réaffirmant que les relations mauritano-maliennes imposent un besoin pour la consolidation des outils de coopération à travers la conjugaison des efforts afin de faire face aux défis communs.



Cette audience s’est déroulée en présence du ministre malien de la défense et des anciens combattants Sadio kamara, le directeur du cabinet militaire du premier ministre malien, l’ambassadeur de Mauritanie à Bamako et la délégation mauritanienne accompagnant le ministre.