Mauritanie : Le blocage dâ€™El Guerguerate Â«doit Ãªtre rÃ©glÃ© dans les plus brefs dÃ©laisÂ»

Yabiladi - Le gouvernement mauritanien a brisé le silence observé depuis trois semaines sur le blocage d’El Guerguerate par des éléments du Polisario.



Sidi Ouled Salem, le ministre de l’Enseignement supérieur, porte-parole de l’exécutif, a souligné mercredi soir lors d’un point de presse que cette crise se joue «dans une zone démilitarisée placée sous l’autorité des Nations unies. Il s’agit d’un vieux conflit. Nous n'en sommes pas une partie mais nous sommes concernés en tant que voisins des parties impliquées».



Ouled Salem a précisé que «la diplomatie mauritanienne œuvre à régler ce problème dans les plus brefs délais et avec le minimum de dégâts» mais sans révéler la nature des actions entreprises par Nouakchott à cette fin.



Ce mercredi 11 novembre, le chef de l’Etat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présidé un conseil des ministres marqué par «une communication relative à la situation internationale, présentée par le ministre des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh», indique l’agence mauritanienne d’information.













