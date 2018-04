L’ASAC Concorde s’engage en champion’s league Arabe

Rim Sport - L’ASAC Concorde représentera la Mauritanie pour la deuxième fois de son histoire à la champion’s league Arabe, du 1 au 10 mai 2018, à Jeddah (Arabie Saoudite), selon une annonce faîte sur la page face book officielle du club.



Cette année, l’UAFA a opté, fait savoir l’ASAC, pour un tour préliminaire sous forme de tournoi avec les représentants de la Mauritanie, du Maroc, de l’Egypte, du Koweït, de la Jordanie, de la Somalie, des îles Comores, de Djibouti et de la Palestine.



Les différentes formations engagées se disputeront les quatre tickets en jeu pour la phase finale. Néanmoins, tous les détails sur cette compétition seront annoncés dans les prochaines semaines, précise l’UAFA.



L’instance arabe attend la confirmation de la participation des clubs engagés pour finaliser le programme de la compétition. Le champion en titre de Mauritanie a officialisé, ce mardi 17 avril, sa participation à cette épreuve.









