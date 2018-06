Le parti au pouvoir tiendra son CongrÃ¨s GÃ©nÃ©ral le 6 aoÃ»t prochain

Alakhbar – L’Union pour la République (UPR), le parti au pouvoir, a fixé le 6 août prochain pour la tenue de son Congrès Général. Un choix qui n’est pas fortuit, puisque cette date coïncide avec le jour d’accession au pouvoir du Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, à la suite d’un coup d’Etat en 2008, ayant conduit à l’éviction du Président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi.



C’est également le 10e anniversaire du pouvoir de Ould Abdel Aziz aux commandes du pays, traditionnellement commémoré par le Chef de l’Etat, par l’organisation de l’émission radiotélévisée «Lighaa Chaaab» (rencontre du peuple) dont des éditions avaient été tenues à Nouakchott, Atar et Néma.



La première semaine d’Aout avait été aussi retenue pour son investiture pour un second mandat à la tête du pays ainsi que pour l’organisation du référendum populaire de 2017.



Cet agenda a poussé l’UPR à accélérer la mission de ses commissions d’investiture de ses unités, sections et fédérations ainsi que pour le choix de ses délégués au prochain Congrès national, avant la fin de Juin courant.



La commission de réforme de l’UPR avait suspendu au cours des dernières semaines, les opérations d’investiture du parti, à la suite des différends nés de l’implantation opposant ses grands leaders. Des efforts intenses ont été également déployés afin de dégager un minimum de consensus garantissant une investiture apaisée des instances de l’Union.



Les adhérents de l’UPR avaient atteint 1.133.088 inscrits, soit 81,5% du dernier fichier électoral national.



