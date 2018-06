Participation du PMC Arc en ciel aux Ã©lections prochaines : Appel du 14 juin du prÃ©sident Balas depuis MÃ©dine

Initiatives News - A la veille de la célébration de la fête de l’Aid El Vitr, le président du PMC Arc-en-ciel M. Alassane Hamady Soma Ba dit Balas a adressé un message de vœux aux mauritaniens, annonçant au passage depuis Médine, la ville sainte du prophète Mohamed Paix et Salut sur lui, la participation officielle du parti à toutes les élections.



Dans ce discours-programme, le président Balas a affirmé qu’au PMC Arc-en-ciel, nous croyons au dialogue, pour nous poursuit-il, la participation aux élections est un principe sacrosaint. Notre ambition est de transformer notre chère Mauritanie qui dispose de tous les atouts pour son développement et sa prospérité.



En effet, Dieu nous a donné tout ; seulement selon le président Balas, nous manquons cruellement de ressources humaines, des responsables patriotes qui sont capables de gérer toutes ces richesses.



C’est pourquoi assure-t-il, le PMC Arc-en-ciel s’est donné le défi de changer la Mauritanie en commençant par changer le vivre ensemble qui n’est pas des meilleurs, alors que tout nous incite à vivre en paix en symbiose.



Le PMC Arc-en-ciel qui est choqué par cette situation se décide de briguer le pouvoir dans toutes ses facettes en commençant par la base jusqu’au plus haut niveau ;la base en 2018 ce sera les élections municipales, régionales et législatives ; nous sommes conscients du fait que c’est une lourde charge, nous savons que ce n’est pas facile de supporter ce fardeau mais le peuple mauritanien lui dans son ensemble pourrait le faire aisément de ce fait, nous lançons un appel à tous les mauritaniens de nous aider à supporter ce fardeau.



Nous invitons tous les mauritaniens à nous aider à relever le défi. Par conséquent nous invitons tous les candidats potentiels de venir pour prendre part aux élections sous la bannière du PMC arc en ciel.



Depuis Medine le président Balas a procédé à la diffusion officielle d’un engagement solennel que le parti mettra à la disposition de tous ceux qui voudraient être candidats sous la bannière de Arc-en-ciel.



Notre parti sera engagé sur toute la ligne, de la base jusqu’au sommet. Pour la base, c’est-à-dire les conseils municipaux nous prendrons comme exemple le cinquième, nous entrerons en compétition à Sebkha nous en avons les potentialités, les relations qu’il faut pour transformer cette Sebkha en Kigali de la Mauritanie (courtoisie des habitants, propreté, pour la régularité de la circulation automobile, et pour également surtout la lutte contre corruption primaire et à grande échelle) ; ce sera la vitrine l’exemple qu’on donnera à toute les communes de la Mauritanie pour leur dire qu’on peut changer leur vie, souligne le président Balas qui poursuit : nous invitons tous les mauritaniens de quelque bord qu’ils soient, de quelque obédience politique qu’ils soient, de quelque philosophie qu’ils soient, de quelque communauté qu’ils soient pour que nous nous tenions la main, à venir nous aider à relever ce défi. Le président du PMC Arc-en-ciel s’est engagé à respecter à la lettre toutes ces promesses.



Nous nous engageons dit-il à respecter tout ça et à prouver aux mauritaniens qu’il est bien possible de changer, que ce n’est pas le moment d’être fataliste, de tomber sous le coup du fatalisme, que nous allons apporter le déclic du changement.



Notre pays bénéficie d’immenses ressources, rien qu’avec ces ressources bien gérées nous avons la possibilité de faire de la Mauritanie le deuxième Rwanda de l’Afrique ; nous avons la possibilité de faire vivre tous les mauritaniens de façon égale, de les rendre heureux ; de dispenser un enseignement gratuit à tous les enfants mauritaniens ; d’offrir des soins gratuits avec une couverture universelle pour tous les patients, tous les malades mauritaniens ; de bitumer l’ensemble des routes mauritaniennes avec du vrai bitume. Nos richesses peuvent nous permettre de changer le visage de la Mauritanie.



Nos richesses peuvent transformer la Mauritanie en Koweit, en Dubai, en Qatar. On n’a rien à envier à ces pays là. Nous reviendrons plus en détail sur tout cela dans notre programme et notre projet de société à l’occasion des élections présidentielles, promet le président Balas.



Quand aux législatives, notre objectif est d’envahir l’hémicycle pour bloquer la majorité automatique qui s’y est toujours trouvé pour avaliser des lois iniques ou des lois scélérates.



Nous serons en mesure de proposer aux mauritaniens des hommes et des femmes qui vont voter des lois qui permettront à tous les mauritaniens de se retrouver ensemble comme des frères de même père et de même mère ; aux mauritaniens d’avancer au pas du monde, de ce siècle ; il y a aussi les conseils régionaux qui vont garantir la décentralisation ; là aussi y a toutes les ordonnances qu’il faut pour qu’a partir de leur autonomie et de leur indépendance on puisse développer fièrement nos régions qui chacune d’elle prise seule regorge de potentialités capables de la faire émerger.



Synthèse de Bakari Guèye, chargé de Communication du PMC Arc-en-ciel









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité