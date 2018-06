UPR : 4 ministres font leur entrÃ©e dans la commission chargÃ©e des candidatures

Alakhbar - L’Union pour la République (UPR), le parti au pouvoir, a élargi la liste des membres de sa commission chargée de l’examen des candidatures du parti, pour les élections législatives, municipales et régionales, qui devront être organisées au cours de 2018, pour comprendre 4 ministres.



Une mesure prise après les différends suscités autour de la composition de cette commission dès son annonce. Ainsi, les ministres de l’économie et des finances (i), du pétrole, de l’énergie et des mines(ii), de l’habitat et de l’aménagement du territoire (iii) et de l’emploi et de la formation professionnelle (iv), respectivement Ould Diay, Ould Abdel Vetah, Mint Maouloud et Mohamed Khouna font leur entrée dans la dite commission.



C’est la direction du parti qui s’est chargée de la mise en place de la commission, qui ne comprend pas à titre de membres des ministres ou des hauts responsables du parti au pouvoir.



En effet, la commission chargée des candidatures de l’Union a limité les membres de la dite commission à des personnalités de second rang au sein du parti et à des noms inconnus au sein du premier rang de l’UPR.



La commission dont la mise en place avait été annoncée la semaine dernière comprend :



- Jiddou Ould Nagi Ould Manaba,



- Niang Jibril Hamadi



- Ebneta Mint Khaless



- Khadijetou Mint Bouka



- Soumaré Abdoul,



- Dr. Abdallahi Ould Nem



- Me Mohameden Ould Ichedou



Traduit de l’Arabe par Cridem









