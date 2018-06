Un haut fonctionnaire dÃ©nonce lâ€™injustice du PM

Sidi Mohamed Ould MOHAMED CHEIKH - Personne n'a été épargné par l'injustice que Mr. Yahya Ould Hademine déploie tous azimut, aucune tribu, aucune région, aucun parti politique, aucun grand ou petit fonctionnaire n’ont échappé à la vindicte de cet homme aux mœurs étranges depuis son arrivée à la Primature.



Pas même moi, le simple fonctionnaire, contre lequel il a comploté avec le Ministre des Pêches, Nani Ould Chrougha pour me limoger du poste de conseiller technique du Ministre sans dossiers importants, sans budgets et sans aucun motif et ce il y a plus de deux ans.



Je suis resté patient et j’ai gardé le silence pendant plus de deux ans. Chaque fois que les circonstances me mettent en face de l’un d'eux, ils se défaussent l’un sur l'autre, et me font des promesses sans lendemain.



Ils font fi des longues journées où je continue à poser la sempiternelle question : pourquoi je suis le seul cadre à subir leurs foudres malgré mon profil qui ne devrait pas attirer leur attention sur moi ; parmi les cadres du ministère des pêches, je suis l’un des rares recruté par voie de concours depuis plus de quinze ans et titulaire d’un diplôme d’ingénieur principal des techniques maritimes sortant de la plus grande école des officiers de la marine marchande en Tunisie en 1995.



Alors la goutte qui a fait déborder le vase, était il y a deux jours avant la fête de l'Aïd al-Fitr, où ils ont radié mon nom d’une prime sous forme d’aide financière symbolique que le ministère des Pêches a toujours accordé à tous les flottants et à ses employés ordinaires pour supporter les fardeaux de l'Aïd. Si vous êtes dérangés par mes critiques techniques et objectives de vos erreurs et fausses déclarations au Président de la République et à l'opinion publique, je n'ai écrit que pour vous éclairer et éveiller sur le danger de vos fausses mesures d’applications de la stratégie des pêches, qui causeront énormément des dégâts sur le potentiel de nos ressources halieutiques nationales.



Descendant des Almoravides qui ont posé le fondement de cette nation, parmi les cadres les plus compétents de ce pays, et parmi les premiers véritables partisans et soutiens convaincus du programme, et des réalisations et de la politique de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République sans flatterie.



Et je ne suis pas de vos opposants politiques, ni régionaux ni même tribaux. Il n'y a pas d’Officiers supérieurs, ni de notables ni de hauts fonctionnaires qui ne soient témoins de votre injustice à mon égard. Si maintenant la loi de la jungle est votre code, je prends à témoin tout le peuple mauritanien contre votre oppression.



Sidi Mohamed Ould MOHAMED CHEIKH

Ingénieur Principal des Techniques Maritimes

Tel 46411837













