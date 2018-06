Mauritanie. Les autoritÃ©s taillent dans les indemnitÃ©s des fonctionnaires pour prÃ©parer le sommet de lâ€™UA

Elhora – Le ministère mauritanien de l’Economie et des Finances a décidé de reporter le paiement des primes des fonctionnaires publics, jusqu’à la fin du sommet de l’Union Africaine, dont l’organisation est prévue les 1er et 2 juillet prochain à Nouakchott, révèlent plusieurs sources.



Ce n’est pas la première fois que le département recourt à ce type de mesures, envers les agents et fonctionnaires de l’Etat.



En effet, le ministère avait usé du même procédé au cours des préparatifs du sommet des États de la ligue arabe, organisé dans la capitale mauritanienne.





Traduit de l’Arabe par Cridem