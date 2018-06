Mauritanie. Les Ã©lections lÃ©gislatives, municipales et rÃ©gionales pourraient Ãªtre reportÃ©es (Explications)

Rimtoday – Plusieurs facteurs conjugués dont certains se rapportent à des contraintes financières, matérielles et organisationnelles auraient poussé les autorités supérieures du pays à opter en faveur d’un report, à début de 2019 des futures élections législatives, municipales et régionales, initialement prévues en septembre prochain.



Le RAVEL reste impossible à réaliser dans un délai de 60 jours, eu égard au manque de l’enveloppe financière nécessaire. Le retard du budget de la CENI et du recrutement de ses staffs techniques conjugués aux recours introduits sur sa composition sont autant d’éléments qui requièrent un report des dites consultations.



A ce qui précède, s’ajoute le défaut d’autonomie de la CENI, qui constitue sa qualité principale du point de vue juridique, de l’avis des opposants et des observateurs neutres, qui contestent sa composition et les critères subjectifs qui ont présidé à sa mise en place par des parties politiques bien précises.



D'autre part, des sources concordantes augurent le lancement d’un dialogue au cours des prochains mois ; ce qui renforce les informations relatives à une éventuelle participation du RFD, un parti d’opposition à ces prochaines élections.



Ledit dialogue conduirait selon des observateurs, s’il arriverait à avoir lieu, à des élections présidentielles anticipées, avec le report à une date ultérieure des élections législatives, municipales et régionales.



Traduit de l'Arabe par Cridem









