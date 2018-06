Coup d'envoi dâ€™une campagne nationale de lutte contre la malnutrition chez les enfants

AMI - Une campagne nationale de porte à porte pour la lutte contre la carence nutritionnelle chez les enfants situés dans tanche d’âge de 6 mois à 5 ans par la distribution des doses de vitamine A et le déparasitage intestinal a débuté lundi sur toute l’étendue du territoire national.



Le coup d’envoi de l’opération, qui durera quatre jours, a été donné par le ministre de la santé, Pr. Kane Boubacar, à partir du dispensaire de Dar Naïm, en présence du wali de Nouakchott Nord, du hakem de Dar-Naim et des représentants de l’Unicef et de l’OMS à Nouakchott. Au total 2000 agents de santé et 120 superviseurs ont été déployés pour cette opération, qui cible 630 mille enfants à l’échelle nationale.



Sur place, le ministre et l’assistance ont suivi des explications sur le déroulement de la campagne et ses objectifs escomptés ainsi que les efforts entrepris par le département de la santé dans le domaine.



Contactée par l’AMI, la chef de service éducation pour la santé (EPS) au ministère de la santé a exhorté les parents à rester à domicile jusqu’à l’arrivée des équipes sanitaires.









