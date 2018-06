Tawassoul introduit un recours contre le dÃ©cret crÃ©ant la Ceni

Essahraa - Le parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD), Tawassoul, a introduit lundi 18 juin courant, un recours contre le décret n ° 98/2018 du 18 février 2018, nommant le Comité Directeur de la Commission Électorale Nationale Indépendante (Ceni).



Les islamistes mauritaniens se fondent dans leur recours sur ce qu’ils appelant le droit de l’opposition réunie à la participation dans les propositions relatives aux membres de cette commission. L’UFP et l’institution de l’opposition démocratique avaient interjeté auparavant contre la Ceni.



Le président mauritanien avait signé, le 18 avril dernier, un décret nommant les membres de la CENI appelés à superviser les élections législatives et municipales en septembre prochain et l’élection présidentielle en 2019.



Cette CENI comprend des membres proposés par des partis d’opposition modérés partenaires avec la majorité dans un dialogue politique.



Elle ne contient en revanche aucun représentant de l’opposition dite dure qui comprend les grands partis comme Tawassoul (islamistes) et le Rassemblement des forces démocratiques (RFD) d’Ahmed Ould Daddah.













